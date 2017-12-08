Билялетдинов — о первой игре Зарипова: не думаю, что он в хорошей форме

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал решение задействовать форварда команды Даниса Зарипова в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

Данис Зарипов сыграет за «Ак Барс» в матче с «Локомотивом»

«Планируем, что Зарипов будет играть. Я не думаю, что он в достаточной форме. Сегодня ещё раз посмотрели – в принципе, он получше стал. Можно было, конечно, ещё с ним поработать. Но мы хотим посмотреть сегодня на него. Чего жду от тройки Зарипов — Ткачёв — Клинкхаммер? Результата. Нашивки капитана или ассистента у Зарипова не будет. Я пока других вариантов использования Зарипова не рассматриваю, потому что есть свои мысли. Пока так.

«Ак Барсу» предстоит непростая игра. Тем более что она четвёртая по счёту. Ребята отдали много сил и эмоций с командой Питера. Надеюсь, что команда сыграет достаточно правильно и дисциплинированно. И, конечно, добьётся результата", — сказал Билялетдинов по итогам утренней раскатки.