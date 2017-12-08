Монахан обогнал Овечкина и вышел на 1-е место по голам в овертаймах с 2013 года

Нападающий «Калгари Флэймз» Шон Монахан, забросив победную шайбу в овертайме матча с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), добрался до отметки в девять голов в дополнительное время за карьеру.

Монахан дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/2014. За отрезок с момента дебюта Монахана в лиге ни один из игроков лиги не забил больше восьми шайб в овертаймах. По восемь шайб на свой счёт записали форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти и форвард «Лос-Анджелес Кингз» Джефф Картер.

Фото списка лучших снайперов лиги в овертаймах с 2013 года можно посмотреть в «твиттере» StatsCentre.