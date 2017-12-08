Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Кулаковым

Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Александром Кулаковым, сообщает официальный сайт клуба. В ноябре клуб поместил хоккеиста в список отказов, откуда его никто не забрал.

Минское «Динамо» поместило нападающего Кулакова в список отказов

Помимо минской команды Кулаков выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Торпедо», проведя в общей сложности в лиге 412 матчей, в которых набрал 120 (52+68) очков при показателе полезности "-25". В сезоне-2017/18 форвард принял участие в 35 играх минского «Динамо» и набрал 6 (3+3) баллов за результативность.