«Спартак» представил архивные видео игр сезона-1987/88 в преддверии ретроматча

«Спартак» в преддверии ретроматча, который состоится в Москве 9 декабря, опубликовал подборку архивных видео игр сезона-1987/88.

В этом году ретроматч, который приурочен ко дню рождения клуба, будет посвящён эпохе 1980-х годов. Специально к этой встрече разработан исторический комплект формы на основе оригинального дизайна формы 1987-1989 годов. Соперником красно-белых станет «Слован».

В джемпере и с магнитолой. Каким будет самый яркий матч сезона КХЛ 9 декабря в «Парке Легенд» хоккейный «Спартак» вновь заведёт машину времени.

Видеонарезки с матчей с ЦСКА, «Крыльями Советов», СКА, и рижским «Динамо» можно посмотреть также в «твиттере» «Спартака».