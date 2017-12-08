Зарипов — о первой игре после возвращения: не скрою, есть небольшое волнение

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом», который станет для него первым в сезоне. Зарипов был дисквалифицирован за применение запрещённых веществ на два года, однако в конце ноября ИИХФ сократила срок дисквалификации, и хоккеист вернулся в «Ак Барс».



«Конечно, не скрою, присутствует небольшое волнение, но я уверен в партнёрах, уверен в команде. Ребята все поддержат, полные трибуны будут также на нашей стороне, поддержат меня, и всё у нас получится», — сказал Зарипов в эфире клубного телевидения.

Матч «Ак Барс» — «Локомотив» начнётся в 19:00 мск.