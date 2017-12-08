Защитник «Витязя» Катичев дисквалифицирован на 1 матч за удар в голову

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей:

1. «Торпедо» — «Витязь»



Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Витязя» Евгения Катичева наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

2. «Югра» — «Автомобилист»



Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Югры» Сергея Купцова наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.14.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

3. «Спартак» — ЦСКА



Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Спартака» Игоря Мирнова наказание по правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.10 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.