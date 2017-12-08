Зарипов сыграет с Ткачёвым и Клинкхаммером в матче «Ак Барса» с «Локомотивом»

«Ак Барс» и «Локомотив» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Казани в 19:00 мск. В составе казанской команды первый матч проведёт Данис Зарипов, который вернулся после дисквалификации за допинг.
Вернуть бывшего. Зарипов нужен «Ак Барсу», но не Билялетдинову?
Казань отвоевала свою легенду. Но нуждается ли в нём главный тренер?
«Ак Барс»:
Гарипов (Билялов);
Мусин – Лямкин, Косов – Глухов – Обухов;
Батыршин – Яруллин, Секач – Ландер – Галиев;
Токранов – Охтамаа, Зарипов – Ткачёв – Клинкхаммер;
Сидоров, Лукоянов – Потапов – Язьков.
«Локомотив»:
Судницин (Мурыгин);
Кронвалль – Накладал, Тальбо – Контиола – Козун;
Любушкин – Елесин, Мосалёв – Локтионов – Аверин;
Коледов – Черепанов, Апальков – Алексеев – Коршков;
Громов, Фатеев, Картаев – Кадейкин – Юртайкин.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»