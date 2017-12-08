«Нэшвилл» внёс Райана Джохансена в список травмированных

«Нэшвилл Предаторз» внёс нападающего Райана Джохансена в список травмированных, вызвал из АХЛ вратаря Андерса Линдбэка и отправил в фарм-клуб голкипера Юусе Сароса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



25-летний Джохансен пропустил два последних матча команды. В игре с «Анахайм Дакс» 2 декабря форвард столкнулся с партнёром по команде Кевином Фиалой и не смог продолжить игру. У него травма верхней части тела. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 26 играх и отметился 17 (3+14) баллами за результативность при показателе полезности «+2».