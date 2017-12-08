Потолок зарплат в НХЛ вырастет до $ 78-82 млн в сезоне-2018/19

Доход НХЛ в сезоне-2017/18 должен составить $ 4,54 млрд, сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн после заседания совета директоров. Таким образом, доходы должны увеличиться на 8,2 % по сравнению с прошлым годом.



При этом потолок зарплат в следующем сезоне должен составить от $ 78 до $ 82 млн, в зависимости от того, решит ли профсоюз игроков применить повышающий коэффициент. Без коэффициента потолок составит $ 78 млн, с повышением на 2,5% — $ 80 млн, с повышением на 5% — $ 82 млн. Потолок будет зависит от доходов лиги, поэтому данные ориентировочные. В этом сезоне потолок зарплат составляет $ 75 млн.