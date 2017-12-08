Тротц: все думали, что Шаттенкирк — защитник первой пары, но это было не так

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением об игре защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевина Шаттенкирка, который выступал за «столичных» в конце прошлого сезона и в плей-офф.



«Все думали, что это игрок первой пары, но на самом деле это было не так. Он был чуть хуже. В первом раунде у него был период, когда он играл неважно. В серии с «Питтсбургом» он вернул свою игру и забил важный гол. Но запоминается первая серия, именно она выделяется. Хотя в целом он играл нормально», — цитирует Тротца New York Post.

Шаттенкирк в этом сезоне набрал 20 (5+15) очков в 27 матчах. В 13 играх плей-офф за «Вашингтон» на его счету было 6 (1+5) очков при показателе полезности «-4».