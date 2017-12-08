Зарипов — о «-3»: готовился к лучшему, но дебют получился провальным

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал свой дебютный матч в сезоне, в котором его команда проиграла «Локомотиву» (1:4).

Клякса вместо праздника. Дебют Зарипова, к которому никто не был готов Билялетдинов выпустил неготовую легенду. Кто виноват в «-3» Зарипова против «Локомотива»?

«Если говорить честно, то готовился, конечно, к лучшему. К лучшей игре. К сожалению, дебют получился провальным. «-3» — на этом, можно сказать, была сделана игра. Остаётся сделать правильные выводы, в следующих играх набирать форму и действовать в том направлении, которое будет давать только положительный результат для команды.

Конечно же уступал и в силовой борьбе, и в технических моментах, где нужно было быстрее сообразить. Эти моменты, где были потери, не принесли никакой пользы команде.

Внимание болельщиков не давило, оно играло только на положительную сторону. Зрители поддерживали, ребята в команде. Всем спасибо, но, к сожалению, сегодня получился такой матч… Может быть, если посмотреть с другой стороны, поражения иногда идут на пользу. Будем делать правильные выводы», — цитирует Зарипова «Спорт Бизнес Online».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».