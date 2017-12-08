Ткачёв: «Ак Барс» сыграл плохо, сегодня всё пошло не так

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» со счётом 1:4. Эта игра стала дебютной в сезоне для Даниса Зарипова, который вернулся в казанскую команду после дисквалификации за допинг.

«Это был вечер, когда всё, что могло пойти не так, пошло не так. Вот и всё. Не знаю, почему именно с «Локомотивом» матчи не получаются. Не могу сказать.

Впечатления от первого матча Зарипова? Сыграли сегодня плохо. Ничего сказать не могу», – цитирует Ткачёва «Спорт Бизнес Online».