Знарок: СКА сам виноват в поражении, настраиваться надо на игры

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» со счётом 1:2. Команда Сергея Зубова второй раз в сезоне прервала победную серию питерских «армейцев».

«Поздравляю «Сочи» с победой. Хорошая игра. Думаю, мы сами виноваты. Настраиваться надо на игры.

Тяжёлые мысли не отвлекали от игры? У меня дома всё в порядке», — цитирует Знарка пресс-служба сочинского клуба.

Видео пресс-конференции тренеров можно посмотреть также в группе ХК «Сочи» в социальной сети «ВКонтакте».