С. Зубов: в какой-то степени «Сочи» повезло поймать СКА на последней игре выезда

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу в матче со СКА со счётом 2:1.

«В какой-то степени нам повезло. Поймали соперника на последней игре выездной серии. Физически на равных выглядели. Многие сегодня играли не только с большим желанием, но и с холодной головой. Не хотелось бы отмечать кого-то, потому что победа принадлежит команде. Все сегодня старались, бились. Молодцы.



Наверное, тон задавал микс ветеранов и молодёжи. В каждой тройке ребята выделялись. Все сегодня достойны похвалы. Игру Степана Старкова оцениваю очень хорошо», — цитирует Зубова пресс-служба клуба.