Вячеслав Козлов стал главным тренером «Химика»

Руководством воскресенского «Химика» и московского «Спартака» принято решение усилить тренерский штаб команды. В качестве главного тренера в него вошёл воспитанник воскресенской школы хоккея Вячеслав Козлов. Дмитрий Вершинин остаётся в команде помощником главного тренера.



«Я делал свои первые шаги в Воскресенске. Это большая честь — возглавить легендарный клуб, поэтому я очень рад, что руководство предложило мне возглавить «Химик». Сегодняшняя игра («Химик» обыграл «Звезду» со счётом 4:0. — Прим. «Чемпионата») очень понравилась, ребята молодцы. Терпеливо бились до конца и заслуженно победили.



Есть ошибки, они есть у всех. Никаких кардинальных изменений я пока делать не буду. Тренерский штаб проделал отличную работу. А те неудачи, помарки, которые были, — мы над ними поработаем и будем двигаться дальше. Я не вижу никакого смысла что-то менять кардинально.



Сейчас мы в зоне плей-офф. Задача, поставленная руководством, — выход во второй этап чемпионата ВХЛ. Впереди выездная серия из четырёх матчей, хотелось бы привезти как можно больше очков», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.