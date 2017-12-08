Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: гол Никиты Квартальнова помог «Химику» обыграть «Звезду»

8 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ состоялся один матч.

«Химик» обыграл «Звезду» со счётом 4:0 и прервал четырёхматчевую победную серию «армейцев».



Авторами голов стали Никита Квартальнов, Илья Кляузов, Владимир Королёв и Никита Шацкий.

В регулярном чемпионате МХЛ прошло пять игр.

«Локо» одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Капитан» со счётом 3:0.



Никита Жуков сделал дубль, ещё одну шайбу забросил Данила Цыганов.

«Алмаз» переиграл «Русских Витязей» со счётом 4:1.



В составе победителей отличились Иван Данч, Артём Марков, Артур Шайхутдинов и Артём Грозов. Единственный гол чеховской команды забил Леон Замбахидзе.

«Омские Ястребы» прервали семиматчевую серию поражений, обыграв «Тюменский Легион» — 4:1.



Заброшенными шайбами у омичей отметились Максим Мельников, Семён Асташевский, Егор Егоров и Артём Рожковский. У проигравшей команды отличился Эдуард Чекмарёв.

«Сибирские Снайперы» взяли верх в матче с «Ладьёй» со счётом 5:3.



В составе новосибирской команды отличились Никита Шашков, Никита Михайлов, Фёдор Волков, Иван Шульга и Даниил Лапин. Авторами голов «Ладьи» стали Максим Цыбин, Виктор Башлаев и Владимир Кротов.

«Мамонты Югры» уступили «Белым Медведям» со счётом 2:3 Б и прервали семиматчевую серию побед.



Югорчане вели со счётом 2:0 благодаря голам Александра Яремчука и Кирилла Беляева, но позволили сопернику отыграться в третьем периоде. Голы забили Платон Попов и Данил Зиновьев, решающий буллит — на счету Юрия Шадрина.