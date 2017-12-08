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Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: гол Никиты Квартальнова помог «Химику» обыграть «Звезду»

Хоккей

8 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ состоялся один матч.

«Химик» обыграл «Звезду» со счётом 4:0 и прервал четырёхматчевую победную серию «армейцев».

Авторами голов стали Никита Квартальнов, Илья Кляузов, Владимир Королёв и Никита Шацкий.

ВХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
4 : 0
1:0, 0:0, 3:0
Звезда
Чехов
1:0 – Квартальнов (Кляузов, Коротеев) – 04:24 (5x5), 2:0 – Кляузов (Демаков) – 44:44 (5x5), 3:0 – Королёв (Аляев, Шашков) – 48:21 (5x4), 4:0 – Шацкий (Аляев, Павлюков) – 54:03 (5x4)

В регулярном чемпионате МХЛ прошло пять игр.

«Локо» одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Капитан» со счётом 3:0.

Никита Жуков сделал дубль, ещё одну шайбу забросил Данила Цыганов.

МХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
0 : 3
0:2, 0:1, 0:0
Локо
Ярославль
0:1 – Цыганов (Гайдуков) – 02:47 (5x4), 0:2 – Жуков (Червоненко, Лукичёв) – 09:32 (5x4), 0:3 – Жуков (Павликов, Бычков) – 21:47 (5x4)

«Алмаз» переиграл «Русских Витязей» со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Иван Данч, Артём Марков, Артур Шайхутдинов и Артём Грозов. Единственный гол чеховской команды забил Леон Замбахидзе.

МХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 17:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
1 : 4
1:1, 0:0, 0:3
Алмаз
Череповец
0:1 – Данч (Жирнов, Шайхутдинов) – 09:23 (5x4), 1:1 – Замбахидзе (Клисунов) – 19:18 (5x5), 1:2 – Марков (Морулёв) – 51:02 (5x5), 1:3 – Шайхутдинов (Замалиев) – 54:55 (5x4), 1:4 – Грозов (Колесников, Орлов) – 56:26 (5x5)

«Омские Ястребы» прервали семиматчевую серию поражений, обыграв «Тюменский Легион» — 4:1.

Заброшенными шайбами у омичей отметились Максим Мельников, Семён Асташевский, Егор Егоров и Артём Рожковский. У проигравшей команды отличился Эдуард Чекмарёв.

МХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
4 : 1
2:0, 0:0, 2:1
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 – Мельников (Рожковский) – 02:07 (5x5), 2:0 – Асташевский (Сердюк) – 13:45 (5x5), 2:1 – Чекмарёв (Воробьёв, Плёнкин) – 42:13 (5x5), 3:1 – Егоров (Зубов, Сердюк) – 43:30 (5x4), 4:1 – Рожковский (Войцех, Жукенов) – 53:09 (4x5)

«Сибирские Снайперы» взяли верх в матче с «Ладьёй» со счётом 5:3.

В составе новосибирской команды отличились Никита Шашков, Никита Михайлов, Фёдор Волков, Иван Шульга и Даниил Лапин. Авторами голов «Ладьи» стали Максим Цыбин, Виктор Башлаев и Владимир Кротов.

МХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
3 : 5
0:1, 1:1, 2:3
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Шашков – 05:52 (5x5), 1:1 – Цыбин (Переляев) – 21:43 (5x5), 1:2 – Михайлов (Никишанин, Богуш) – 36:55 (5x5), 1:3 – Волков – 43:22 (5x5), 2:3 – Башлаев (Поляничев) – 46:20 (5x5), 3:3 – Кротов (Ляхов) – 49:41 (5x5), 3:4 – Шульга (Никишанин, Михайлов) – 51:45 (5x4), 3:5 – Лапин – 51:59 (5x5)

«Мамонты Югры» уступили «Белым Медведям» со счётом 2:3 Б и прервали семиматчевую серию побед.

Югорчане вели со счётом 2:0 благодаря голам Александра Яремчука и Кирилла Беляева, но позволили сопернику отыграться в третьем периоде. Голы забили Платон Попов и Данил Зиновьев, решающий буллит — на счету Юрия Шадрина.

МХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
3 : 2
0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Яремчук (Карандеев, Дроздецких) – 21:30 (5x5), 0:2 – Беляев (Попов, Голоднюк) – 22:55 (5x5), 1:2 – Попов (Степанов) – 45:02 (5x4), 2:2 – Зиновьев (Складчиков) – 58:16 (5x5), 3:2 – Шадрин – 65:00 ( ПБ)
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