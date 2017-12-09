«Вашингтон» продлил победную серию, Овечкин и Орлов набрали по 1 очку

«Вашингтон Кэпиталз» одержал четвёртую подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ, переиграв «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Кэпиталз» голы забили Джей Бигл (1-я минута), Никлас Бекстрём (32), Мэтт Нисканен (57) и Том Уилсон (59). У «Рейнджерс» отличились Михаэль Грабнер (40) и Йеспер Фаст (50).

Российские легионеры «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов набрали по одному очку, их соотечественник Евгений Кузнецов провёл на льду 16 минут. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 14 минут 19 секунд.

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Видео гола Нисканена можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».