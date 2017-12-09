5 голевых передач Панарина помогли «Коламбусу» победить «Нью-Джерси»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Коламбуса» отличились Пьер-Люк Дюбуа (23-я минута), Лукаш Седлак (26), Скотт Харрингтон (35), Александер Веннберг (42) и Зак Веренски (56).У «Нью-Джерси» голы забили Брайан Бойл (9), Маркус Юханссон (15) и Блейк Коулман (40).

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал 5 результативных передач, приняв участие в каждой голевой комбинации своей команды. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский сделал 21 сейв.

События дня НХЛ. Дай пять, Артемий! Панарин отдал 5 передач в одном матче А Овечкин и Орлов помогли выиграть «Вашингтону».

Видео всех голов «Коламбуса» и всех результативных передач Панарина можно посмотреть на странице «Блю Джекетс» в «Твиттере».