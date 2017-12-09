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5 голевых передач Панарина помогли «Коламбусу» победить «Нью-Джерси»

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Коламбуса» отличились Пьер-Люк Дюбуа (23-я минута), Лукаш Седлак (26), Скотт Харрингтон (35), Александер Веннберг (42) и Зак Веренски (56).У «Нью-Джерси» голы забили Брайан Бойл (9), Маркус Юханссон (15) и Блейк Коулман (40).

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал 5 результативных передач, приняв участие в каждой голевой комбинации своей команды. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский сделал 21 сейв.

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НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 5
2:0, 1:3, 0:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Бойл (Хейз, Вуд) – 08:29 (5x5), 2:0 – Юханссон (Ноэсен) – 14:10 (5x5), 2:1 – Дюбуа (Панарин) – 22:29 (5x5), 2:2 – Седлак (Панарин) – 25:44 (5x5), 2:3 – Харрингтон (Панарин, Дженнер) – 34:13 (5x5), 3:3 – Коулман (Гиббонс, Сантини) – 39:40 (5x5), 3:4 – Веннберг (Панарин, Бьёркстранд) – 41:32 (5x4), 3:5 – Веренски (Панарин, Джонс) – 55:02 (4x4)

Видео всех голов «Коламбуса» и всех результативных передач Панарина можно посмотреть на странице «Блю Джекетс» в «Твиттере».

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