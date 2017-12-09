«Вегас» переиграл «Нэшвилл» в серии буллитов, Суббэн сделал 41 сейв

«Вегас Голден Найтс» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе победителей отличились Вильям Карлссон (7-я минута), Джеймс Нил (35) и Эрик Хаула (60). За «Нэшвилл» голы забили Калле Ернкрок (36), Виктор Арвидссон (49) и Ник Бонино (55). В овертайме голов забито не было, а в серии буллитов решающий бросок исполнил нападающий «Голден Найтс» Райлли Смит.

Голкипер «Вегаса» Малкольм Суббэн сделал 41 сейв, что стало новым рекордом его карьеры. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 17 минут 51 секунду. Эта победа стала для «Голден Найтс» третьей подряд.

Видео победного буллита в исполнении Смита можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».