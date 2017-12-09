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«Чикаго» вырвал победу у «Баффало» за 5 секунд до конца овертайма

Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» прервал пятиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате, обыграв «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Чикаго» отличились Алекс Дебринкэт (29-я минута) и Томми Уингелс (57). За «Баффало» голы забили Джейсон Поменвиль (20) и Кайл Окпосо (32). Победу «Блэкхоукс» принёс точный бросок Густава Форслинга за 5 секунд до конца овертайма.

Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 21 минуту 20 секунд. Защитник «Баффало» Виктор Антипин отыграл 7 минут 44 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 2
0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Поменвиль (Айкел, Кейн) – 19:42 (5x4), 1:1 – Дебринкэт (Шарп, Форслинг) – 28:30 (5x4), 1:2 – Окпосо (Уилсон, Родригес) – 31:00 (5x5), 2:2 – Уингелс (Форслинг, Рутта) – 56:38 (4x5), 3:2 – Форслинг (Саад, Тэйвз) – 64:55 (3x3)

Видео победного гола Форслинга можно посмотреть на странице «Чикаго» в «Твиттере».

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