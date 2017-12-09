«Чикаго» вырвал победу у «Баффало» за 5 секунд до конца овертайма

«Чикаго Блэкхоукс» прервал пятиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате, обыграв «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Чикаго» отличились Алекс Дебринкэт (29-я минута) и Томми Уингелс (57). За «Баффало» голы забили Джейсон Поменвиль (20) и Кайл Окпосо (32). Победу «Блэкхоукс» принёс точный бросок Густава Форслинга за 5 секунд до конца овертайма.

Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 21 минуту 20 секунд. Защитник «Баффало» Виктор Антипин отыграл 7 минут 44 секунды.

Видео победного гола Форслинга можно посмотреть на странице «Чикаго» в «Твиттере».