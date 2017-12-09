Панарин набрал 5 очков в одном матче впервые в карьере

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» отметился пятью результативными передачами. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Коламбуса». Таким образом, россиянин принял участие во всех голевых комбинациях своей команды.

Панарин набрал 5 (0+5) очков в одном матче впервые в карьере. До этого у него было четыре матча, в которых он набирал по 4 очка. Всего в нынешнем сезоне на счету Артемия 25 (7+18) очков в 28 матчах.

События дня НХЛ. Дай пять, Артемий! Панарин отдал 5 передач в одном матче А Овечкин и Орлов помогли выиграть «Вашингтону».

Видео всех голов «Коламбуса» и всех результативных передач Панарина можно посмотреть на странице «Блю Джекетс» в «Твиттере».