Панарин: удар коленом в голову поставил мозг на место, и я стал делать передачи

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал выездной матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3), в котором он сделал пять голевых передач.

События дня НХЛ. Дай пять, Артемий! Панарин отдал 5 передач в одном матче А Овечкин и Орлов помогли выиграть «Вашингтону».

«Я очень счастлив, но стараюсь держать эмоции под контролем. Во втором периоде мы активизировались, нам удалось забить. Это добавило уверенности, и всё стало немного проще. Поначалу партнёры говорили, что меня вообще не было видно на льду. Но затем Джош Андерсон дал мне коленом в голову, мозг встал на место, и я стал в состоянии находить их передачами», — приводит слова Панарина официальный сайт клуба.



На счету Панарина 25 (7+18) очков в 29 матчах регулярного чемпионата.

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