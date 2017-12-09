Уилсон — о 7 очках в 3 матчах: Овечкин и Бекстрём делают меня лучше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2) прокомментировал свою игру в звене с Александром Овечкиным и Никласом Бекстрёмом.



«Когда играешь с Ови и Ники, это влияет на твою игру. Ники — очень умный игрок, они оба определённо делают меня лучше. Я стараюсь тоже им помогать, доставлять им шайбу, играть проще. Они очень хороши в своём деле, я доволен, если набираю очки. Сезон длинный, надо продолжать побеждать — это самое главное», — сказал Уилсон в эфире клубного телевидения.

В последних трёх матчах Уилсон набрал 7 (3+4) очков.

События дня НХЛ. Дай пять, Артемий! Панарин отдал 5 передач в одном матче А Овечкин и Орлов помогли выиграть «Вашингтону».

Видео гола Уилсона в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».