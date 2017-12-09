Панарин стал первым игроком с 1995 года, сделавшим 5 первых передач в одной игре

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сделал пять голевых передач в матче с «Нью-Джерси Дэвилз», который завершился со счётом 5:3.



Он стал первым игроком с 1995 года, которому удалось сделать пять первых передач в одном матче. Последним подобное делал Брайан Лич.



Кроме того, он стал четвёртым российским игроком, сделавшим пять передач в одном матче, повторив достижение Евгения Малкина (2007), Дмитрия Миронова (1997) и Сергея Макарова (1990).



Панарин также повторил рекорд «Коламбуса», установленный в 2001 году Еспеном Кнутсеном.

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