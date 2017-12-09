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«Анахайм» в овертайме проиграл «Миннесоте»

Хоккей

«Миннесота Уайлд» добыл победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Миннесоты» отличились Джейсон Цукер (35-я минута) и Зак Митчелл (37). За «Анахайм» голы забили Кевин Руа (10) и Адам Хенрик (54). Победу «Миннесоте» принёс точный бросок Мэтта Дамбы на 4-й минуте дополнительного периода.

Эта победа стала для «Уайлд» третьей в последних четырёх встречах. «Дакс» потерпели четвёртое поражение в пяти матчах.

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НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 3
1:0, 0:2, 1:0, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Руа (Каше, Бошемен) – 09:17 (5x5), 1:1 – Цукер (Гранлунд, Нидеррайтер) – 34:49 (5x5), 1:2 – Митчелл (Проссер, Винник) – 36:58 (5x5), 2:2 – Хенрик (Перри, Монтур) – 53:35 (5x5), 2:3 – Дамба (Койл, Цукер) – 63:43 (3x3)
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