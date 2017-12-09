«Анахайм» в овертайме проиграл «Миннесоте»

«Миннесота Уайлд» добыл победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Миннесоты» отличились Джейсон Цукер (35-я минута) и Зак Митчелл (37). За «Анахайм» голы забили Кевин Руа (10) и Адам Хенрик (54). Победу «Миннесоте» принёс точный бросок Мэтта Дамбы на 4-й минуте дополнительного периода.

Эта победа стала для «Уайлд» третьей в последних четырёх встречах. «Дакс» потерпели четвёртое поражение в пяти матчах.