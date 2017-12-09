Веренски: пять передач Панарина — это безумие, он умеет найти открытого партнёра

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски после победы в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3) оценил игру Артемия Панарина, который сделал пять голевых передач.

«У него столько мастерства, мы видим это каждый день на тренировках, в каждом матче. Что у него сегодня, пять передач? Это безумие. Классно наблюдать за ним на скамейке лично. Он потрясающий игрок.



В моменте с моим голом я просто пытался выйти на свободное пространство. Он найдёт тебя, если ты открыт. Я хотел попасть в створ ворот, и шайба зашла. Он так хорош в умении найти открытого партнёра передачей», — сказал Веренски после матча.

События дня НХЛ. Дай пять, Артемий! Панарин отдал 5 передач в одном матче А Овечкин и Орлов помогли выиграть «Вашингтону».

Все голы «Коламбуса» можно посмотреть также в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».