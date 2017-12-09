Сборная России U18 проиграла канадцам в матче перед Мировым Кубком вызова

В заключительном выставочном матче перед стартом Мирового Кубка вызова юниорская сборная России U18 проиграла команде Канада Запад со счётом 2:4.

В первой пятёрке у россиян на льду появилась пара защитников Данила Галенюк — Никита Охотюк и тройка нападения Григорий Денисенко — Максим Соркин — Руслан Исхаков. Стартовый вратарь встречи — Амир Мифтахов.

Усилиями Руслана Исхакова россияне открыли счёт уже на третьей минуте встречи. Ему ассистировали Данила Галенюк и Максим Соркин. Вскоре Владислав Михайлов удвоил счёт на табло. Но в концовке периода канадцам удалось отыграть одну шайбу.

На старте второй двадцатиминутки соперник сравнял счёт, а в начале третьей вышел вперёд — 3:2. Заключительная шайба в этом матче была заброшена чуть больше, чем за минуту до финальной сирены, канадцы реализовали большинство после удаления Даниила Мисюля. Итоговый счёт — 4:2 в пользу Канады Запад.

10 декабря подопечные Александра Зыбина сыграют первый матч на Мировом Кубке вызова против команды Канада Восток.