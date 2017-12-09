Марков: я просил у «Монреаля» только уважения, но меня никто не хотел слушать

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков рассказал, почему летом он не подписал новый контракт с «Монреаль Канадиенс», за который провёл 990 матчей и 16 сезонов, а также отметил, что не жалеет о возвращении в Россию.

«Как спортсмен и как человек, который провёл 16 лет в «Монреале», я бы хотел, чтобы они меня уважали. Это всё, чего я просил у команды. Я буду честен, с «Монреалем» не было практически никаких переговоров. Я получил от них два или три предложения, и мне сказали: «Либо ты подписываешь, либо нет». Никто не слушал меня, никто не хотел меня слушать. Вот что случилось. Так что у меня был выбор: или подписать контракт на их условиях, или уйти и найти новую команду.



Да, мне предлагали бонусы. Но дело было не в сумме контракта, а в том, как мне его предложили. Мы даже не разговаривали. Мне не понравилось, как они сделали предложение. Не было никаких обсуждений, просто сделали предложение.



«Ак Барс» предложил мне контракт на два года, как я хотел. Я не собираюсь нарушать своё слово и ставить в плохое положение людей, которые верят в меня. Они согласились дать мне контракт на два года, а я отблагодарю их, уважая это соглашение.



Я бы хотел сыграть 1000 матчей в НХЛ, но в «Монреале» не получилось это сделать. Возможно, однажды это произойдёт, но не сейчас. Как бы то ни было, я не сожалею о решении вернуться в Россию. Мы сделали выбор в интересах семьи, она сейчас для меня важнее всего», — цитирует Маркова Journal de Montreal.