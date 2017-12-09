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«Амур» обыграл «Адмирал» в первом дальневосточном дерби сезона

Хоккей

«Амур» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Первое дальневосточное дерби сезона, проходившее в Хабаровске, завершилось со счётом 2:1.

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Первый период прошёл безрезультативно, а во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. Владимир Бутузов вывел «Адмирал» вперёд на 29-й минуте, а на 37-й минуте Владислав Ушенин сравнял счёт. Решающий гол в середине третьего периода забил Вячеслав Литовченко.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 1
0:0, 1:1, 1:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Бутузов (Мищенко) – 28:08 (5x5), 1:1 – Ушенин Владислав (Клопов, Ушенин Вячеслав) – 36:50 (5x5), 2:1 – Литовченко (Коларж, Ли) – 52:32 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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