Мартемьянов: «Амур» справился с напряжением от дерби и того, что плей-офф рядом

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» со счётом 2:1.

«Хотелось бы поблагодарить команду за хорошую самоотверженную игру и болельщиков, которые горячо поддерживали нас. По игре – напряжение витало в воздухе, дерби оно и есть дерби. Было тяжело перехватить инициативу, «Адмирал» хорошо двигался, очень быстро уходил в контратаки. Были моменты, но сегодня неплохо играли оба вратаря, было несколько хороших спасений. Но всё-таки команда проявила характер, сумела переломить матч. Внесли небольшие коррективы в игру и сочетание звеньев, это принесло успех. Очень довольны этими очками. Возможно, ещё напряжение идёт от того, что вот-вот рядом плей-офф, нельзя отпускать. Тренерский штаб считает, что команда достойно справилась с этим напряжением.



Стали играть длинными передачами, менее опасными пасами через борт. Разорвали оборону соперника, и нам стало немного полегче. То, что не удавалось в первом периоде, во второй половине матча мы делали, и у нас получалось.



Пока ещё рановато говорить о явном прогрессе Матвея Заседы, он не так много играет. То, что он не ошибся – уже хорошо. По движению четвёртое звено неплохо выглядело, они доминировали, создавали давление. То, что от них требовалось, они сделали», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале «Амура» в Youtube.