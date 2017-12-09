Михаил Григорьев призвал голосовать за группу поддержки «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев призвал голосовать за группу поддержки нижегородской команды в конкурсе, который проводит «Чемпионат».

«Я хочу, чтобы Torpedo STARS победили. Давайте поможем им своими голосами», — сказал Григорьев.



В полуфинале конкурса девушкам из «Торпедо» противостоит группа поддержки «Северстали». Голосование продлится до 18:00 мск 9 декабря. Пока «Торпедо» лидирует с отрывом в 500 голосов.

Выбери самую красивую группу поддержки КХЛ. 1/2 плей-офф Финальная стадия главного конкурса хоккейного сезона по схеме плей-офф.

Видеообращение Григорьева можно посмотреть также на странице «Торпедо» в «Инстаграме».