Ларионов: не сторонник разговоров, что решение МОК – заговор против России

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал решение МОК отстранить сборную России от Олимпиады и допустить российских спортсменов к соревнованиям только под нейтральным флагом, и отметил, что не считает такое развитие событий результатом заговора против России.

Теперь хоккеисты обязаны выиграть золото Олимпиады Владимир Путин разрешил, а они больше всех хотели поехать в Корею.

«Существует какой-то антироссийский заговор? Это если бы я не знал, что под дисквалификацию попадали и болгарские, и турецкие спортсмены. Или те же Лэнс Армстронг, Мэрион Джонс. Которая, между прочим, сидела в тюрьме шесть лет. Поэтому здесь не важна национальность. Олимпийское движение должно быть честным. Я не сторонник вешать ярлыки, что кто-то против нас что-то делает. Были сигналы к тому, чтобы всё исправить. Шарапова пропустила год, юношеская сборная по хоккею пропустила чемпионат мира. Так что я не думаю, что кто-то специально работает против нас. Людям, которые сидят в Олимпийском комитете, всё равно, кто это. Русский или американец – без разницы. Нарушаешь – удаляешься», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Игорем Ларионовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 9 декабря.

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