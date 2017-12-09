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«Локомотив» обменял в ХК «Сочи» нападающего Дмитрия Лугина

Хоккей

Ярославский «Локомотив» обменял в хоккейный клуб «Сочи» нападающего Дмитрия Лугина, получив взамен права на словацкого голкипера Адама Гуску, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

27-летний Лугин в нынешнем сезоне принял участие в 31 матче, записав на свой счёт 6 (4+2) результативных баллов при показателе полезности "+2" и 36 минутах штрафного времени.

20-летний Гуска не сыграл ни одного матча в КХЛ, ранее он играл за молодёжную сборную Словакии.

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