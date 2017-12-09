Мэр Сиэтла: «Ванкувер» уже хочет приехать и проиграть, у него меньше Кубков

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан поделилась мнением о возможности создания нового клуба НХЛ в своём городе.



Сиэтл получил право подать заявку на вступление в НХЛ. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что команда из этого города может вступить в лигу в сезоне-2020/21. Вступительный взнос составит $ 650 млн. Беттмэн уточнил, что лига рассматривает только этот вариант расширения.



«Мы слышали, что „Ванкувер Кэнакс“ уже возбуждены от перспективы приехать сюда и быть обыгранными. Мы помним, что у Сиэтла до сих пор больше Кубков Стэнли, чем у Ванкувера, и мы планируем увеличить их число», — цитирует мэра официальный сайт лиги.

От «оригинальной шестёрки» до «Вегаса»: как расширялась НХЛ Сегодня в Лас-Вегасе будет назван состав новичка лиги «Вегас Голден Найтс». Вспоминаем, как проходили предыдущие драфты расширения НХЛ.