Буре: был шокирован, когда впервые увидел в НХЛ коробки с пивом в раздевалке

Легендарный нападающий Павел Буре поделился мнением об употреблении алкоголя спортсменами.



«Вопросы спортивного режима оставались на усмотрение игрока. Ещё в 1980-х я слышал, что в НХЛ игроки употребляют алкоголь открыто. Но всё равно был шокирован, когда впервые увидел после матча посреди раздевалки „Кэнакс“ несколько плавающих среди льда коробок с пивом. Алкоголь в раздевалке в Советском Союзе — это сразу был красный флаг. В НХЛ никто ничего и не собирался скрывать, все было официальнее некуда. Никто, естественно, не напивался, но по паре банок ребята вполне могли после матча выпить.



Сам я пива поначалу не пил совсем. Крепкие напитки иногда употреблял, когда того требовали обстоятельства, но пиво мне не нравилось. Потом, можно сказать, втянулся: мужской коллектив, выпить вместе пива, командный дух, и всё такое прочее. С кем я играл, ни у кого серьёзных проблем с алкоголем по ходу карьеры не возникало, хотя, конечно, исключения бывали. Существовали под эгидой профсоюза игроков разные программы по реабилитации, хотя участвовали в них инкогнито, и на моей памяти никого за это из клуба не выгнали. Да и пиво в последние мои годы в лиге из раздевалок пропало. Всех деталей не знаю, но были случаи, когда работодателя признавали виновным после того, как кто-то потом садился за руль и случались инциденты», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.

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