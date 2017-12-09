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«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче под руководством Юрзинова

Хоккей

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене оказался сильнее новосибирской «Сибири» в овертайме, игра закончилась со счётом 3:2. Новосибирская команда проводила первый матч после назначения Владимира Юрзинова-младшего на пост главного тренера.

В магнитогорской команде заброшенные шайбы на свой счёт записали Андрей Чибисов, Никита Пивцакин и Мэтт Эллисон. У «Сибири» голами сумели отметиться Андрей Ермаков, Александер Бергстрём.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2
1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Чибисов (Эллисон, Коварж) – 02:34 (5x5), 1:1 – Ермаков (Санников) – 18:23 (5x5), 1:2 – Бергстрём (Верещагин) – 31:03 (5x4), 2:2 – Пивцакин (Тимкин, Сироткин) – 32:15 (5x5), 3:2 – Эллисон – 65:00 ( ПБ)
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