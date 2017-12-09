«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче под руководством Юрзинова

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене оказался сильнее новосибирской «Сибири» в овертайме, игра закончилась со счётом 3:2. Новосибирская команда проводила первый матч после назначения Владимира Юрзинова-младшего на пост главного тренера.



В магнитогорской команде заброшенные шайбы на свой счёт записали Андрей Чибисов, Никита Пивцакин и Мэтт Эллисон. У «Сибири» голами сумели отметиться Андрей Ермаков, Александер Бергстрём.



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