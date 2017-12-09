Ковальчук: нужно ехать на ОИ-2018, будем биться за страну, родителей и флаг

Нападающий СКА Илья Ковальчук рассказал о желании поехать на Олимпиаду-2018, несмотря на запрет российской символики и гимна.



«Мы поедем на Олимпиаду. Уверен, туда надо ехать. Все прекрасно знают, где мы воспитывались и честь какой страны отстаивали все это время. Не важно, какие политические выводы произошли. Наше дело — ехать, биться за страну, за флаг, за родителей. Думаю, все кто поедут на Игры, будут это делать», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Почему Ковальчук прав. Даже без флага и гимна мы останемся русскими Патриотизм не в государственных символах, а в сердце. Правда же, Александр Овечкин?