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Ковальчук: нужно ехать на ОИ-2018, будем биться за страну, родителей и флаг

Хоккей

Нападающий СКА Илья Ковальчук рассказал о желании поехать на Олимпиаду-2018, несмотря на запрет российской символики и гимна.

«Мы поедем на Олимпиаду. Уверен, туда надо ехать. Все прекрасно знают, где мы воспитывались и честь какой страны отстаивали все это время. Не важно, какие политические выводы произошли. Наше дело — ехать, биться за страну, за флаг, за родителей. Думаю, все кто поедут на Игры, будут это делать», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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