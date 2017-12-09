Скабелка: «Авангард» много бросал, но из моментов нужно что-то выжимать

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 2:3.



«С победой! Хороший матч. Первый период остался за нами, и бросили по воротам мы восемнадцать раз. Но, опять же, одно дело — бросать, другое — из этих моментов что-то выжимать, что и сделал «Автомобилист» во втором периоде. Где-то противник перехватил инициативу, поджал нас. Моменты, которые были, мы использовали в третьем периоде, перешли на три звена.



Где-то удалось нам чуть-чуть переломить, перевести в зону, но третий гол не позволил нам догнать. Многовато за три минуты проигрывать — 0:3. Два забили, но третий гол пропустили от большого желания. Понятно, хотели забить, пошли большими силами и пропустили контратаку. Игра получилась сегодня», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.