Илья Ковальчук подарил воспитанникам детского дома новогоднюю ёлку

Нападающий СКА Илья Ковальчук 9 декабря посетил детскую деревню SOS в Царском Селе. Хоккеист и попечитель социально-культурного проекта «Школа героев», созданного благотворительной инициативой Play and Help, подарил воспитанникам детского дома новогоднюю ёлку.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Ильи Ковальчука.



В нынешнем сезоне 34-летний Ковальчук набрал 49 (27+22) результативных баллов в 40 играх при показателе полезности "+8".



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