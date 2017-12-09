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Илья Ковальчук подарил воспитанникам детского дома новогоднюю ёлку

Хоккей

Нападающий СКА Илья Ковальчук 9 декабря посетил детскую деревню SOS в Царском Селе. Хоккеист и попечитель социально-культурного проекта «Школа героев», созданного благотворительной инициативой Play and Help, подарил воспитанникам детского дома новогоднюю ёлку.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Ильи Ковальчука.

В нынешнем сезоне 34-летний Ковальчук набрал 49 (27+22) результативных баллов в 40 играх при показателе полезности "+8".

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