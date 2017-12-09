Е. Корешков: «Барыс» хорошо изучил соперника, но в атаке сыграл беззубо

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором» (0:4).



«Сегодня играли с непосредственным конкурентом. Хорошо изучили соперника, но столько удалятся мы не имели права. Очень много сил оставили, пропустили. В атаке очень беззубо сыграли — и в большинстве, и при завершении, и моментов не так много создали. Сделаем выводы, поговорим, посмотрим хоккей еще раз. Будем готовиться к следующим матчам», — цитирует Корешкова официальный сайт челябинской команды.

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