Гатиятулин — об удалениях: рад, что игроки «Трактора» слышат тренеров и терпят

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от игры с «Барысом» (4:0).



«Непростой матч. Готовились, разбирали, что не получилось в прошлой игре. Сыграли терпеливо, дисциплинированно. Смогли создать моменты и реализовать их. Слова благодарности команде за самоотдачу и за матч.



Игроков пришлось придерживать, чтобы не нахватали удалений? Мы об этом всегда говорим, что нужно терпеть, сдерживать эмоции, не хватать удаления. Очень рад, что ребята слышат и терпят», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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