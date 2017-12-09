«Нефтехимик» дома уступил московскому «Динамо»

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» потерпел поражение от московского «Динамо», игра закончилась со счётом 1:2.
На десятой минуте встречи счёт открыли хозяева, заброшенной шайбой отметился Эмиль Галимов. Через пять минут «Динамо» отыгралось благодаря удачному броску Александра Петунина. Во втором периоде Даниил Тарасов забил гол, ставший победным для московской команды.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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