Юрзинов-мл.: сложно попадать в ритм после перерыва в работе, но «ручки помнят»

Главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги встречи с «Металлургом» (2:3 Б).



«Сегодня была хорошая, интересная и даже, можно сказать, равная игра. У обеих команд были хорошие моменты. В общем, мне матч понравился. Немного символично: в прошлом году я отсюда ушел, а в этом – пришел сюда после стартовой для себя игры. Конечно, было сегодня непросто, но, считаю, ребята хорошо подготовились и хорошо сыграли. Мы тренерским штабом сегодня неплохо поработали. Были определенные сложности по игрокам, ребята новые, но ничего, мы сконцентрировались и провели хороший, достойный матч.



Соскучился ли по большому хоккею? Соскучился, если честно, прилично. Конечно, немного сложно сразу попадать в ритм. Спасибо, что появилась такая возможность. Я два раза в «Сириусе» работал, летом работал с энхаэловцами, старался держать себя в форме и тонусе, смотрел хоккей, наблюдал за командами. Конечно, сложно, но, как в фильме говорил Никулин, «ручки-то помнят». Будем постепенно восстанавливать навыки и двигаться вперед вместе с ребятами. Благодарен руководству «Сибири», что дали мне возможность работать в клубе. Я тут уже работал, Новосибирск – это Мекка хоккея. Поэтому я был очень рад предложению, рад вернуться в КХЛ», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче под руководством Юрзинова