Скудра: «Торпедо» поверило в свои силы, но сейчас нужен перерыв для отдыха

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу над «Йокеритом» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Равный, жёсткий и быстрый матч. Много борьбы, не так много, наверное, голевых моментов, потому что была большая плотность по всей площадке. Тем не менее очень понравилось, как мы вышли на третий период, мы вышли выигрывать матч. Мы явно играли на победу при этой публике, при этой поддержке. Спасибо болельщикам за атмосферу, за полный дворец. Мы вышли побеждать в третьем периоде, и здорово, что в концовке смогли выиграть.



Самая ли ценная это победа в домашней серии? Думаю, самая ценная победа была над Тольятти, когда мы не могли победить дома шесть матчей подряд. Поменяли какие-то нюансы, рутину. Та игра стала для нас толчком. После того матча мы начали играть увереннее, наверное, больше поверили в свои силы. Игра поменялась, и результат поменялся. Все матчи предыдущей домашней серии были тяжелыми. Не просто играть — все умеют играть в хоккей. Просто начали играть более уверенно и принимать решения на льду, и пока это приносит победы. Сегодня была пара моментов, когда мы перекладывали друг на друга ответственность, но все равно этого стало меньше.



Игра Гарбатта в большинстве? Да, он не так много играет в большинстве, но у нас есть причины: нам нравится, как Ванька Захарчук играет на пятаке: забивает оттуда, играет очень полезно. Пока так.



Вовремя ли перерыв на игры сборных? Мы сыграли больше всех матчей в лиге. Нам нужен перерыв. Нам нужно подготовиться к следующему этапу до нового года. У нас есть поездка на Дальний Восток. Нам нужно правильно отнестись к подготовке, отдохнуть. Идем дальше до следующей паузы», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Три очка Кинрейда помогли «Торпедо» переиграть «Йокерит»