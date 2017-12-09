В. Воробьёв: сегодня у «Динамо» была команда мужиков, ребята выстояли

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от игры с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1).



«Хороший матч, тяжелый, трудовой. Рад, что сегодня на льду была команда мужиков. Готовясь к игре, тщательно разбирали соперника. Знали, что играем с одним из лидеров конференции «Восток», с очень хорошей командой. Старались. Да, где-то нас подводят ненужные удаления, но все равно благодарен ребятам, что выстояли и выиграли матч», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Нефтехимика».

«Нефтехимик» дома уступил московскому «Динамо»