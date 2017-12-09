В. Белов: неоправданное удаление Копейкина позволило «Северстали» зацепиться

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (2:3 ОТ).



«Поздравляю «Северсталь» с победой. Для нас это поражение очень обидное. Вели в счете — 2:0, но, к сожалению, дисциплина подвела. Удаление Копейкина было неоправданное. Это позволило «Северстали» зацепиться за счет.



В третьем периоде соперник доминировал. Нам было очень сложно. «Северсталь» использовала большинство. В овертайме, к сожалению, помимо этого спорного момента, совершили грубейшую ошибку. Нас наказали за дело», — цитирует Белова официальный сайт «Северстали».

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