Гулявцев: «Северсталь» снова создаёт себе трудности, героически их преодолевая

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с «Витязем» (3:2 ОТ).



«Мы снова создаём себе трудности, потом героически их преодолеваем. Так же было и со «Слованом». Оба матча показали, что в третьем периоде мы играем лучше, чем в предыдущих двух. Ребятам огромная благодарность за то, что не опускают руки, проявляют характер и достают такие матчи. Большое им спасибо за это.



Нам нужна эта пауза. После предыдущей паузы мы идём волнами. Может быть, сейчас пауза пойдёт нам на пользу. Отдельное спасибо болельщикам, которые в этот выходной день пришли нас поддержать», — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали».

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Витязь» в овертайме