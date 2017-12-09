Бекстрём: мы с Кузнецовым — похожие игроки, он не хуже меня ассистирует Овечкину

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением об игре своего партнёра по команде, форварда Евгения Кузнецова.



«Чувствую, что мы с Кузнецовым — похожие игроки, похожие по игровому стилю центры. Он по-настоящему талантлив. Думаю, он умеет снабжать Овечкина шайбами не хуже, чем я. Нам обоим нравится отдавать хорошие передачи, порой мы играем в одном звене. Мне комфортно играть с ним рядом», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт ИИХФ.



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