Дуайер — о серии из 4 поражений: вынужден признать, у «Динамо» всё-таки спад

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (1:3).



«Очень разочаровывающее поражение. Конечно, мы серьёзно отнеслись к сопернику. Очень хорошая команда, которая сегодня это продемонстрировала, особенно в игре в защите. Думаю, что первая пропущенная шайба стала определяющей, после неё мы не смогли прийти в себя.



Что касается выезда, то нам противостояли лидеры восточной конференции. Мы отлично действовали против «Салавата» и «Ак Барса», но к игре в Нижнекамске немного подустали, поэтому не смогли проявить себя в полной мере. Да, действительно, наша игра вне родного льда — ключевая проблема в этом сезоне. Мы стараемся прибавлять, но, к сожалению, пока не удаётся.



Мы вернулись из очень сложной поездки, поэтому команде сегодня в какой-то мере было тяжело. Глядя на последние два матча, вынужден признать, что всё-таки в команде есть игровой спад», — цитирует Дуайера официальный сайт «Динамо».

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