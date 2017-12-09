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Анкипанс: победа рижского «Динамо» заслуженна, выполнили все установки

Хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от выигранного матча с минским «Динамо» (3:1). Латвийская команда сейчас занимает последнее место в Западной конференции.

«Хочу сказать спасибо минчанам за хороший матч. Благодарен также своей команде за самоотверженную игру, в которой были выполнены все мои установки. Считаю, что наша победа сегодня заслуженна», — приводит слова Анкипанса официальный сайт минского клуба.

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